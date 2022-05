Michal a Monika to skúsia v reálnom svete: Takto preveria svoju lásku! Veľký krok mladomanželov

Kvôli láske mení adresu! Šou Svadba na prvý pohľad má za sebou verdikty manželských párov.

Jednými z tých, ktorí si vybrali spoločnú cestu životom, sú hokejista Michal (34), ktorý žije v Anglicku, a sympatická Monika (34), ktorá žije v Bratislave. Práve u nich pritom veľkú úlohu zohrávala diaľka, ktorá dvojicu delí. Nakoniec sa však športovec rozhodol pre razantný krok a kvôli svojej milovanej polovičke opúšťa Anglicko.

Monika a Michal sa od začiatku pasovali s veľkou neznámou, ktorou si prešiel každý pár, ale navyše sa museli vyrovnať aj s diaľkou, ktorá ich delila. Michal je totiž hokejista, ktorý hráva za anglický tím, a tak bolo na Monike, aby kvôli ich veľkému dňu cestovala do upršanej Británie.

Nakoniec sa však zaľúbenci aj napriek nepriazni osudu do seba zapozerali a zdá sa, že odborníkom sa podarila ďalšia dokonalá zhoda. Michal aj Monika totiž stavili na pokračovanie svojho vzťahu, ktorý sa od začiatku vyvíjal dobre. Dnes je jasné, že páriku sa podarilo vyrovnať s ďalšou nástrahou a vzťah na diaľku im rozhodne nehrozí.

„Teraz sa mi začína tzv. off sezóna a musím si doliečiť aj nejaké zranenia. Vyzerá to tak, že Bratislavu spoznám lepšie, keďže Monika žije tu a musím jej vrátiť to, že ona cestovala za mnou. Teraz ostanem na Slovensku ja a budeme spolu fungovať v Bratislave,“ prezradil Novému Času športovec, ktorý kvôli svojej vyvolenej spravil veľký ústupok.

Nadšená je teda aj mladá nevesta, ktorá si už s manželom spravila aj cestovateľské plány. „Teraz budeme spoznávať Bratislavu a ja by som chcela spoznať viac Poprad aj Skalicu,“ dodala plavovláska.

Posledné chvíle v odlúčení

Hneď po veľkom rozhodnutí manželia nezakotvili v jednej domácnosti, ale Michal ešte cestoval do Anglicka. Tu musel doriešiť posledné záležitosti, naopak, Monika si užívala posledné chvíľky v kruhu kamarátok. Ako sme sa totiž dozvedeli, Michal na ňu už čaká v hlavnom meste, no ona je na Kanárskych ostrovoch s partiou báb. Jej vyvolený si však z toho ťažkú hlavu nerobí a už sa teší na všetko nové, čo ich čaká.

zasmial sa Mišo a dodal: „Teraz bez žartov, áno, funguje to. Zapadlo to do seba. Ja som si povedal, že po experimente si to chcem vyskúšať ďalej a nechcem to robiť len kvôli tomu televíznemu programu. Nebol dôvod, prečo prerušovať náš vzťah po šou,“ povedal na záver mladoženáč.