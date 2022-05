Speváčka Mária Čírová prepadla počas pandémie novej vášni: Konečne som si našla čas!

Tanečná šou Let´s Dance sa pomaly blíži do finále a tak si nedeľný prenos nenechali ujsť ani manželia Kachútovci. Tí si, zdá sa, život užívajú plnými dúškami a majú za sebou nejeden cestovateľský zážitok. S uvoľnením opatrení sa rozhodli ujsť za oddychom do obľúbeného Chorvátska, no to zďaleka nie je to jediné, čo majú v pláne. Speváčka sa totiž po dlhom období pandémie nevie dočkať ani návratu na koncertné pódiá, hoci aj čas strávený doma využila viac než naplno. Jej slová hovoria za všetko.