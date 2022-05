Naj momenty 9. kola Let's Dance: Attila odrovnal Ďurovčíka, prezidentkine dcéry v prvom rade

Veľkolepá šou Let’s Dance má za sebou poriadne nablýskané semifinálové kolo. Prinášame Vám štyri naj momenty 9. kola.

Po avizovanej nevere opäť spolu v spoločnosti. Zaľúbené pohľady a vzájomné úsmevy MMA zápasníka Gábora Borárosa a fitnesky Moniky Jákliovej boli počas nedeľného kola neprehliadnuteľné. Zdá sa, že novopečení rodičia dcéry Zorky krízu zažehnali. Monika však ešte pred pár dňami hlásila do sveta, že jej bol Gábor neverný a viac sa na svojho partnera pozerať nedokáže. V priamom prenose tanečnej šou Let's Dance sa ukázalo, že opak je pravdou.

Attila odrovnal Ďurovčíka

Usmievavý Attila Végh svojím nevtieravým humorom bavil celé Slovensko. V nedeľu večer zostal bez slov aj samotný porotca Ján Ďurovčík. Ten Attilovi poradil, aby zapracoval na tanečnom držaní tela, a to spojením nôh dokopy. Ďurovčík k nemu prišiel a upravil mu nohy do správnej polohy. ,,Nohy daj spolu. A trošku špičky od seba,“ vyzval ho porotca. Na to mu šoumen odpovedal: ,,Ale mne to niečo nepustí,“ rozosmial celé publikum Végh a svojimi slovami dostal aj Ďurovčíka.

Prezidentkine dcéry v prvom rade

Nablýskaná tanečná šou sa z týždňa na týždeň hemží známymi osobnosťami. Tentoraz si živý prenos nedali ujsť aj dcéry prezidentky Zuzany Čaputovej. Ema, známa z módnych prehliadok, pútala pozornosť v čiernych šatách so širokým rázporkom. Druhá zo sestier, Lea, pôsobila decentnejšie.

Kanárik Bezdeda

Spevák Tomáš Bezdeda je súčasťou tanečnej šou každé jedno kolo. Čitateľom Nového Času naživo sprostredkúva atmosféru prostredníctvom rozhovorov s celebritami. Musel však vystúpiť zo svojej komfortnej zóny v oblasti módy. Oblieka ho totiž známy návrhár Fero Mikloško a ten mu tentokrát pripravil poriadne strelené žlté sako, v ktorom bol Tomáš neprehliadnuteľný.