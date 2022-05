Dominika Gottová je späť v Prahe, svojou úprimnosťou šokovala: Alkohol počas odvykačky?!

Škandalózna dcéra legendárneho Karla Gotta († 80) Dominika Gottová (48) má dlhodobé problémy, s ktorými sa snaží dlhé roky zápasiť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nielenže priznala závislosť od liekov, no cudzí jej nebol ani alkohol. Dokonca sa začala liečiť. Pri poslednej návšteve rodného Česka však mnohých zaskočila, keď sa objavila s pohárikom v ruke, a to napriek prebiehajúcej liečbe.

Dominika Gottová sa nachádza v Prahe, do ktorej ju priviedli pracovné povinnosti. Pri poslednej návšteve na začiatku roka ju prichytili so šampanským v ruke, no to, že je pod drobnohľadom verejnosti, jej žily netrhalo. Inak to nie je ani teraz, keď sama priznala posedenie pri pive s kamarátkou.

„Nemohla som piť, ale teraz to už mám pod kontrolou. Je určité množstvo, ktoré nemôžem prekročiť. Nedá sa to oklamať, množstvo sa meria cez krv a sú tam čísla, ktoré sa kontrolujú v laboratóriu. Keď sú čierne, je to v poriadku, ak sú červené, nabudúce mám piť menej,“ šokovala pre Extra.cz Gottová, ktorá roky bojuje so závislosťou od liekov a alkoholu.

Abstinenciu dokonca sľúbila aj svojmu otcovi Karlovi Gottovi. Maestro bol rád, že Dominika na jeho naliehanie nastúpila na odvykačku, avšak po jeho smrti podstupuje liečbu démonov už iba ambulantne. Ako sa však zdá, pohárik napriek tomu neodmietne.