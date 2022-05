Semifinále Let’s Dance bez najväčších hviezd Cibulkovej a Mórovej: Pohrozí im televízia zmluvami?!

Predposledné kolo v znamení celebritných mien. Veľkolepá šou Let’s Dance má za sebou poriadne nablýskané semifinálové kolo.

Prominentných tanečníkov podporovalo v publiku množstvo celebrít, ktorými sa to tam len tak hemžilo. Markíze však dali košom najväčšie hviezdy, ktoré zo šou vypadli, a to Diana Mórová (52) a Dominika Cibulková (32). Herečka s tenistkou sa neukázali a svojich spolupútnikov tak v hľadisku nepodporili. Vyvodí televízia dôsledky voči manierom známych dám?

Šou Let’s Dance už najbližšiu nedeľu spozná kráľa a kráľovnú tanečného parketu tohtoročnej série. Uplynulý semifinálový večer sa niesol v znamení standing ovation, skvelých tanečných výkonov, ale aj v znamení prominentných tvárí. Tanečná sála sa hmýrila množstvom celebrít, ktoré si prišli pozrieť semifinálovú štvoricu súťažiacich na parkete, ktorá bojovala o vytúžené miesto vo finále.

A aj na počte celebrít bolo cítiť, že šou sa pomaly, ale isto rúti do finále. V publiku sedelo množstvo zvučných mien, medzi inými aj Mária Čírová s manželom, Katka Knechtová, Zuzana Porubjaková, Barbora Švidraňová, Milo Kráľ, Emma Čaputová, Babsy Jagušák Heribanová či Braňo Deák, Ľubomír Višňovský, Ada Straková s Norou Beňačkovou, Peter Stašák, Silvia Lakatošová či markizáčka Danica Nejedlá s manželom.

No tí, ktorí boli spolupútnikmi svojich kolegov od začiatku, a zo šou už vypadli, povzbudzovať do hľadiska neprišli. Aicha ani Diana Mórová sa v hľadisku často neobjavujú a inak to nebolo ani v semifinálovom kole. V 8. kole vypadla Dominika Cibulková, ktorá sama neverila, že sa dostane tak ďaleko. Po konci v súťaži si však začala užívať vytúžené voľno a víkend trávila nielen doma v Bratislave, ale aj na svojej chalupe na Záhorí.