Na dokonalú krásku zabudnite, takto ste Ostrihoňovú ešte nevideli: Svoj vzhľad ostro sama skritizovala!

Aj taká kráska ako Veronika Ostrihoňová nemôže mať všetky dni ružové. Bežne moderátorku vídame s dokonalým líčením, perfektným účesom a v uhladených šatách. To však nečakajte.

Aj ona zažíva chvíle, keď sa jej tak celkom nechce hrať na perfektnú. "O ženách sa v rodovo stereotypnom svete hovorí, že si potrpia na vizáž. (A že varia).odhalila Veronika na sociálnej sieti.

To, že so svojím výzorom nie je na 100 percent spokojná potvrdila sama: "Veru, Ani filter Perpetua, či ktorý to je, nezakryje mokré vlasy, deficit spánku, kruhy pod očami ako strýko Fester, a ťažšie obdobie," priznáva otvorene.

"Ale mne je to jedno, a minimálne v tomto teda do rodovostereotypnej šablónky nespadám," filozofuje blondínka. Tvrdí, že očakávania, ktoré máme od dievčat, no i chlapcov, ubližujú nie len im, ale aj celej spoločnosti. Aj preto sa fanúšikom pochválila snímkou bez štipky líčenia a s mokrými vlasmi v uteráku.