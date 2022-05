Czoborová to ťahá s manželom Petrom už 16 rokov: Láskyplné vyznanie fitnesky

Mesiac lásky v znamení romantiky! Fitneska Zora Czobrová (56) je úspešná nielen v kariére, ale aj v súkromí sa jej darí po boku manžela Petra Illiáša (41), s ktorým to „ťahá“ už takmer dve desaťročia.

Dvojica je podľa všetkého stále zamilovaná ako na začiatku a obaja žiaria šťastím a spokojnosťou. Ako totiž Zora nedávno priznala, hneď na začiatku mája aj so svojím vyvoleným oslávia 16. výročie.

Czoborová je žena do koča aj do voza a svoje kvality predvádza každý deň nielen v práci, ale aj na poli lásky. Kde sa jej darí už dlhé roky, čo nedávno prezradila aj na svojom internetovom profile. Práve tu totiž žiari od šťastia, keď leží na pláži po boku svojho manžela Petra. „Prekrásny 1. máj... Začína sa mesiac lásky. My dvaja dnes máme 16. výročie, odkedy si užívame úžasný spoločný život plným priehrštím,“ vyznala sa Zora, ktorá je viditeľne rovnako zamilovaná ako na začiatku vzťahu.

Niet sa čomu čudovať. Jej muž stojí verne po jej boku a dvojica stále drží pevne spolu, a to aj napriek tomu, že nemali v živote šťastie a nepodarilo sa im mať spoločné deti. „Moja láska, môj najlepší priateľ, moje najväčšie srdce, najväčšie víťazstvo môjho života,“ dodala Czoborová na adresu svojho muža.