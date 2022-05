Speváčka Dara Rolins sa poriadne plesne po vačku: Štúdium pre dcéru za desaťtisíce eur!

Slovenská spevácka hviezda Dara Rolins (49) si život užíva plnými dúškami. Každú voľnú chvíľu venuje nielen novej láske - futbalistovi Nedvědovi (49), ale nezanedbáva ani svoju jedinú dcéru Lolu (14), pre ktorú by spravila všetko.

Tá sa dostala na prestížnu školu Park Lane, kde výučba prebieha iba v anglickom jazyku. Na tom by nebolo nič zvláštne, avšak platba za štúdium na tejto prominentnej škole ide do závratných výšok!

Matkou roka by sa dala nazvať obľúbená speváčka Dara Rolins, ktorá dlhodobo býva v stovežatej Prahe. V kariére sa jej darí dlhé roky, inak by si nemohla dovoliť luxus, ktorý dopraje svojej jedinej dcére, ktorá je pre ňu všetkým. Okrem dovoleniek a výletov za oceán speváčka však dbá aj na dobré vzdelanie a svojej Lole chce dopriať štart do budúcnosti, ktorý si nemôže dovoliť každý.

Mladej slečne totiž schválila štúdium na Malej Strane v Prahe, kam chodia deti prominentov. Pred časom dokonca prezradila, že len prihláška na túto prestížnu školu stojí vyše 400 eur. „Bolo len jej rozhodnutie, že chce vyskúšať prijímačky na túto školu,“ priznala pre český denník Blesk speváčka. Pri výdavkoch za prihlášku to však nekončí. Ročné štúdium pre dieťa v Lolinom veku vyjde približne na 20 000 eur, takže nejde o žiadnu lacnú záležitosť. Speváčka sa teda bude musieť poriadne plesnúť po vačku.