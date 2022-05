Známe dámy slovenského šoubiznisu prezradili zaručené recepty: Ako byť do leta vo forme

Leto sa nám nezadržateľne blíži, a tak je najvyšší čas zhodiť po Veľkej noci zopár kilogramov.

Známe dámy slovenského šoubiznisu nám prezradili zaručené recepty, ako sa rýchlo dostať do správnej formy a ukázať peknú postavu v plavkách.

Silvia Lakatošová (48): Snažím sa obmedziť svinské dni Otvoriť galériu Silvia Lakatošová Zdroj: asl

Riaditeľka súťaže Miss Universe Slovakia sa snaží udržiavať vo forme po celý rok. „Samozrejme, mám aj ja váhové výkyvy a naberiem dve-tri kilečká počas sviatkov, keď si doprajem čokoľvek. Štyrikrát do týždňa však chodím na spinning, to je obrovská spaľovačka kalórií, takže môžem jesť, čo mám rada. U mňa platí pravidlo, že príjem sa rovná výdaj. Ešte sa snažím od jari obmedziť svoje svinské dni na jeden deň v týždni,“ smeje sa. „Dva mesiace pred letom si zvyknem každé ráno dávať pravidelnú rýchlu chôdzu po okolí, vychádza to tak na šesť kilometrov.“



Zuzana Vačková (53): Viac zeleniny Otvoriť galériu Zuzana Vačková Zdroj: ig

„Môj zaručený tip na to, ako zhodiť zopár kilogramov, je zaradiť do svojho jedálnička raz toľko zeleniny a usporiadať si jedlo na tanieri tak, aby väčšinu tvorila zelenina - či už čerstvá alebo tepelne upravená. Vždy sa snažím vyvarovať sa väčšieho množstva sladkých vecí a, samozrejme, žiadny alkohol,“ radí herečka, ktorá nezabúda ani na pohyb. „Teraz, keď je jar, tak je veľmi príjemné sa aj trochu viac hýbať, lebo slniečko nás ťahá von. Okrem pravidelných prechádzok je dobré ísť raz za čas na nejakú túru do lesa. Vyvetráte si hlavu, prídete na iné myšlienky a spravíte niečo aj pre svoje zdravie a kondičku.“