Súboj o postup do veľkého finále v šou Let’s Dance vrcholí: Kto je ďalší na rade?!

Veľkolepá tanečná šou na obrazovkách Markízy Let’s Dance sa blíži k záveru. Na tanečnom parkete zostali štyri celebrity, ktoré už túto nedeľu zabojujú o postup do veľkého finále.

Zatiaľ čo Jano Koleník (42) a Zuzana Šebová (40) predvádzajú nadštandardné výkony, Adam Bardy (28) a Attila Végh (36) za nimi o čosi zaostávajú. Nie je teda vylúčené, že by sa najväčšia bitka o postup do finále mohla odohrať práve medzi statným bojovníkom Attilom a strážcom našej prezidentky Adamom.

Attila, ktorý doháňa svoje (ne)tanečné kreácie širokým úsmevom a robením šou, nebol od začiatku veľkým favoritom. Jeho fanúšikovia na sociálnych sieťach, ktorí sa rátajú v počte viac ako 408-tisíc, ho však stále posúvajú svojimi esemeskami ďalej.

Silná podpora ho tak napriek smiešnym tanečným pohybom dostala až pred brány veľkého finále. Či však tieto dvere otvorí práve on, nie je úplne jasné, pretože na parkete zostali aj ostatní jeho kolegovia - Šebová, Koleník a Bardy.

Favorizované je rozhodne herecké duo Janko Koleník a Zuzka Šebová, ktoré podáva excelentné výkony z kola na kolo a porota ho vždy vychvaľuje do nebies. Za nimi však o niečo zaostáva model Adam Bardy, ktorý sa síce každú nedeľu zlepšuje, ale nemusí to na finále stačiť. V nedeľnom semifinálovom súboji, kde budú opäť páry tancovať po dva tance, tak rozhodnú fanúšikovia a bodové hodnotenie poroty.

Opäť tak môže rozhodnúť súboj medzi fanúšikmi, ktorých má Attila v státisícoch oveľa viac ako jeho tancujúci protivníci. Végh to vzdať nechce a na parkete sa chce pobiť ako lev: „Je to zodpovednosť. Veď som sa dostal do semifinále. Dva tance sa musím naučiť za krátky čas. Ale ja som bojovník a nevzdávam sa. Dám do toho všetko. A únava? Také slovo nepoznám,“ priznal so smiechom bojovník, ktorý by sa do finále rád dostal. Nie je to však nereálne.

Bude to závisieť od toho, či budú diváci viac pozerať na tanečný výkon alebo na šou, ktorú chlapci predvedú. Je však jasné, že v Let’s Dance iba o výkony nejde, čoho dôkazom je samotný „Attilka“. O tom, kto odíde so zemiakovou medailou, napokon aj tak rozhodnú hlasujúci diváci a ich sympatie.