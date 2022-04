Twiinsky pristihnuté pri sťahovaní: Závideniahodný dom plný luxusného nábytku

Už sa blížia ku koncu! Sestry a spevácke duo Twiins Veronika (35) a Daniela (35) Nízlové sa rozhodli pre spoločné bývanie po tom, čo ani jednej nevyšiel vzťah a obe sa ocitli v úlohách slobodných mamičiek.

Brunetky, ktoré v každej životnej situácii stoja bok po boku, si kúpili dom v okrese Levice. Dnes je jasné, že ich plán o rýchlom sťahovaní vyšiel, lebo fotografovi Nového Času sa obe podarilo pristihnúť pri nosení nábytku, oblečenia a iných vecí, aby sa čo najskôr udomácnili a vytvorili nielen pre seba, ale aj svoje dcérky Lindu (2) a Neu (5 mes.) útulné bývanie.

Veronika a Daniela Nízlové sú parťáčky nielen v kariére, ale aj v súkromí. Ako správne dvojičky verne stoja bok po boku dlhé roky. Inak to nebolo ani pri turbulentných vzťahoch, pôrode dcér či iných životných situáciách. Nie je preto prekvapením, že sa rozhodli pre spoločné bývanie a zainvestovali do rodinného domu v okrese Levice.

Ich výber padol na obec Tlmače, ktorá sa nachádza len sedem kilometrov od Hronského Beňadika, v ktorom žijú ich rodičia. Aj tí sú totiž pre obe dcéry veľkou pomocou a výborný vzťah majú aj s vnučkami.

Obe brunetky pritom priložili pri sťahovaní ruku k dielu, čo je zjavné aj z fotografií, ktoré sa podarilo nasnímať fotografovi Nového Času. „Nosili veci do auta, nábytok a aj nejaké doplnky,“ dozvedeli sme sa. Sporadicky sa dvojičky chvália aj vyberanými kúskami nábytku, ktoré si do svojho nového hniezdočka zadovážili.

Nechýbajú robustné stoly, krištáľové lustre či masívna posteľ zo zamatu. Twiinsky nenechávajú nič na náhodu a svoju oázu pokoja a oddychu si chcú zrejme vybudovať aj v exteriéri svojho nového domu. „Boli aj na záhrade a bolo jasne vidieť, že riešia, čo a ako tam nakoniec bude," dodal náš zdroj.

Nie je totiž tajomstvo, že k domu bude patriť aj terasa, po ktorej obe túžia. „Neplánujeme bazén, lebo ten je u našich, ale určite by sme chceli vírivku, ktorá je použiteľná celoročne,“ povedala Daniela. Platbu za dom, ktorý sa nachádza v okrese Levice, mali Daniela aj Veronika riešiť hypotékou, čím sa vôbec netajili.