Drsné prebudenie Drobovej týždeň po svadbe: Kvôli mužovi sa bude súdiť?!

Gabika Drobová (48) sa len minulý týždeň vydala za dlhoročného priateľa Karola Rumana. V ich veľký deň im prišlo blahoželať viacero prominentných hostí.

Medzi inými aj premiér Eduard Heger (45), čo mnohých prekvapilo. Rumanovcom patrili mnohé titulky v slovenských médiách, avšak nie všetky manželov potešili. Zo stoličky Gabu postavil jeden z nich, kde je jej manžel spájaný s úžerou a so zločincom. Známa blondínka to nenecháva len tak a začína zbrojiť!

Drobová s Rumanom sú už svoji. V kostolíku sa to vo veľký deň hemžilo prípravami na dlhoočakávaný sobáš dvojice, ktorá vkráčala do svätostánku popod alej z čerešňových stromov. Mladomanželom prišlo popriať šťastie veľa prominentov, avšak azda najsledovanejším bol práve premiér Eduard Heger s manželkou. Ich svadba bola viac ako očakávaná, keďže sa im ju podarilo zrealizovať až na tretíkrát. Niet teda divu, že sa o ich veľký deň zaujímali aj médiá. Gabe jednoznačne patrili titulky mnohých článkov, avšak po prečítaní jedného z nich manželom zamrzol úsmev na tvári.

Gabin muž bol totiž označný za muža spájaného s úžerou a blízkosťou k nemenovanému zločincovi. Blondínka zostala po prívlastkoch na jej muža v šoku a vyťahujú „zbrane“. „Som veľmi sklamaná. Ozývaju sa nám kamaráti a aj právnici, ktorí nám radia, aby sme to riešili a že nás chcú zastupovať. Keďže v mediálnom prostredí fungujem už veľmi dlho a tlačový zákon mám naštudovaný, viem, že by sme sa ospravedlnenia od daného týždenníka dočkali možno až o pár rokov, a tým pádom to úplne stráca akýkoľvek zmysel. V tomto prípade o žalobe predsa len uvažujeme, aby bolo jasné, že sú tieto tvrdenia výrazne za čiaru,“ povedala Novému Času Gaba, ktorej zanechali tvrdenia o jej mužovi trpkú príchuť v ústach.