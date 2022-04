Rezníkovo funkčné obdobie v RTVS sa chýli ku koncu: Akú známku by si dal?

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník môže začať bilancovať. Jeho päťročné funkčné obdobie v čele verejnoprávnej inštitúcie trvá do 1. augusta a už teraz sa môžu hlásiť kandidáti, ktorí sa o túto funkciu budú uchádzať na najbližších 5 rokov. Počas tohto obdobia sa mnohé ciele podarilo zrealizovať, ale boli aj náročné momenty, s ktorými sa musel popasovať. Jaroslav Rezník prezradil, ako hodnotí uplynulé roky, akú známku by si dal na pomyselné vysvedčenie a aj to, či zvažuje opätovnú kandidatúru na tento post.