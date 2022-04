Favorit Let’s Dance Ján Koleník pred semifinále šou priznáva: Stojí ma to veľa síl!

Video

Nie je to jednoduché. Tanečná šou Let’s Dance už túto nedeľu odpáli na obrazovkách veľkolepé predposledné kolo. Vo štvorici semifinálových párov sa nachádza aj favorizovaný Ján Koleník (42) so svojou tanečnou partnerkou Vandou Polákovou (37). Práve oni sú od samotného začiatku jasnými adeptmi na víťazstvo. No udržať tak vysoko nastavenú latku nie je rozhodne med lízať.