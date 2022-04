Moderátor Šmahel o najmladšej, predčasne narodenej dcére Emke: Nečakáme od nej zázraky

Moderátorovi Martinovi Šmahelovi (39) robí najmladšia dcérka Emma (3) veľkú radosť. Tá sa predčasne narodila v 25. týždni tehotenstva a nemala na ružiach ustlané.

Napriek neľahkým životným začiatkom svoj boj o život nevzdala a do dnešného dňa bojuje ako levica.Otec troch dcér Martin Šmahel v rozhovore pre denník Nový Čas exkluzívne prezradil, ako sa malej princeznej najnovšie darí.

Moderátor Martin Šmahel po ťažkej životnej skúške prežíva obdobie pokoja, v ktorom mu robí radosť každý jeden úspech dcérky Emmy, ktorá sa narodila ako predčasniatko. „Emmka je húževnatá. Je to naozaj živé dieťa, napreduje pomalšie ako iné deti, lebo má čo dobiehať, ale vidieť na nej, že je človek, ktorý sa bude v určitých veciach veľmi snažiť. Určite bude vynikať svojou cieľavedomosťou,“ prezradil Šmahel, ktorý slovami chvály nešetril a na svoju najmladšiu dcérku je patrične hrdý.

„Pomaly sa nám darí dostávať ju do takéto stavu, v ktorom by už mala byť. Veľa cvičíme, veľa regenerujeme, snažíme sa robiť rehabilitácie. Zamestnávame sa navzájom, ale je to pre nás veľká radosť,“ objasnil moderátor kolobeh nekonečných povinností, ktoré sa preňho stali každodennou rutinou.