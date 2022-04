Otto Weiter bojuje so zákernou chorobou: Zblíženie s dcérou kvôli rakovine?! Spevák prehovoril

Zmierenie po rokoch! Spevák Otto Weiter (66) si v posledných rokoch prešiel náročným obdobím a život mu pod nohy hádzal jedno poleno za druhým. Pred tromi rokmi mu oznámili, že má vážne choré srdce, rok nato prišiel o milovanú manželku Andreu Fischer († 47) a len pred pár mesiacmi ho zasiahla správa, že má rakovinu.

Tesne pred náročnými operáciami teda spevák neváhal a spísal závet, aby bol pripravený na najhoršie. Dnes sa však všetko vyvíja dobre a, ako sme sa od samotného speváka dozvedeli, náročné obdobie a nepríjemná diagnóza sa odrazili aj na jeho rodinných vzťahoch. S dcérou Nikolou (31) si dlhé roky nevedeli prísť na meno, no, zdá sa, veci sa zmenili.

Otto Weiter je spevák, ktorý má na pleciach naložené viac ako dosť a za tri roky si vypočul hneď niekoľko zdrvujúcich správ. Od roku 2019 sa totiž pasoval s vážnymi problémami srdca a len rok nato mu navždy odišla milovaná manželka Andrea Fischer. Posledná rana prišla len nedávno, keď Weiterovi diagnostikovali rakovinu hrubého čreva. Kvôli zákernej chorobe ho čakali hneď dve neľahké operácie, a keďže chcel byť Otto pripravený na všetko, na nemocničnom lôžku spísal aj závet.

„Samozrejme, že som sa bál. Kto by sa nebál?! Rátal som so všetkým, dokonca som napísal závet! Pripravil som sa na to, čo keby...,“ šokoval spevák. Napokon zvládol dva náročné zákroky, no lekári mu predsa ešte nariadili pokoj na lôžku. Spísanú listinu však nemieni zahodiť do koša. „Závet určite odložím, človek nikdy nevie... A keď už som bol prinútený sa do toho pustiť, odovzdám ho môjmu notárovi.“

Pomohla im choroba?!

Podľa vlastných slov si vďaka ťažkým životným situáciám v živote upratal a zakopal vojnovú sekeru s dcérou Nikolou. Fitneska pred siedmimi rokmi odišla do Ameriky, kde sa pretĺkala, ako vedela. Pracovala ako gogo tanečnica a jej obnažené fotografie a neviazané správanie na akciách boli kameňom úrazu a tým, čo sa jej otcovi nepáčilo. Ona, naopak, umelcovi vyčítala dlhoročný nezáujem a zdalo sa, že Otto a Nikola sa nikdy nezmieria.