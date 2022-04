Herečka Gregorová odokryla pozadie svojho rodinného života: Tejto veci sa ako matka stráni

Herečka Hana Gregorová (69) je znova pracovne na Slovensku a kývla na ponuku v seriáli Hranica. Práve preto sa zdržuje vo svojom milovanom dome v Rajke, kde prežila aj koronu a cíti sa tu dobre.

Inak tomu nie je ani pri súde, ktorý sa ťahá už roky a súdi sa v ňom o divadlo s menom jej nebohého muža Radka Brzobohatého.

Gregorová je pani herečka, ktorá dokázala vo svojej profesii veľa, no ukázala sa aj ako schopná riaditeľka divadla. Práve to totiž ešte v roku 2004 založila aj s manželom Radkom Brzobohatým. Po jeho smrti však nechcela ďalej v tejto funkcii zotrvávať, a tak sa v roku 2017 rozhodla pre rapídny krok.

„Keď Radek odišiel, ja som z takého sociálneho cítenia nechcela položiť a pustiť to, lebo tí ľudia na to boli viazaní. Tak som to divadlo odstúpila, čo sa dodnes súdim, pretože ja som meno môjho muža nepredala, ten názov nebol v odstúpení,“ povedala v podcaste Števa Martinoviča a Miše Majerníkovej Marakura „Bohužiaľ, tá pani si zažiadala o ochrannú známku na meno môjho muža, čo je absurdita. Stále to ešte beží, už sme sa odvolali, a to je také podivné,“ dodala Hana.

Tá sa už dlhé roky spolieha najmä sama na seba a k samostatnosti viedla aj syna Ondřeja a dcéru Rolu. „Som spokojná, šťastná, všetko je tak, ako má byť. Nechcem to, nechcem sa na tie deti viazať a čakať, kedy ma prídu navštíviť. Ani som nikdy netlačila na vnúčatá, to je ich záležitosť, budú mať - budú, nebudú mať - nebudú,“ odokryla pozadie rodinného života Gregorová.