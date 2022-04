Tanečná partnerka Adama Bardyho skončila po tréningoch v slzách: Za všetko môže táto žena!

kolo tanečnej šou Let´s Dance bolo obrovským prekvapením. Každá z dvojíc musela predviesť dva tance, z ktorých jeden bol contemporary. Práve tým tanečníci doslova vyrážali porotcom dych, no zároveň to bola najväčšia výzva. Dokonca aj pre Janka Koleníka, ktorý už má nejakú tanečnú skúsenosť za sebou. Spoločne s tanečnou partnerkou Vandou Polákovou však predviedli fantastický výkon, no otvorene prehovorili o tom, prečo sa nerozhodli ísť cestou akrobatických prvkov. To sa nedá povedať o hercovi Adamovi Bardym, ktorý s Dominikou Roškovou predviedli jednu z fyziky najnáročnejších choreografii. Náročná príprava dala zabrať aj samotnej Dominike, ktorá po tréningoch častokrát končila v slzách. Prezradila aj dôvod.