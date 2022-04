Manželka porotcovského kata Ďurovčíka o živote s režisérom: V práci bič a doma...

Herečka Barbora Ďurovčíková (26) poodhalila, aký je umelec Ján Ďurovčík (51) otec.

Podľa nej je prísny, keď je to opodstatnené. So synom Jankom, ktorý bude mať čochvíľa rok a pol, si v obývačke radi zatancujú, ale na opis tanečných kreácií obávaného choreografa by musela siahnuť po vtipných slovíčkach. Sám sebe by zrejme vysoké hodnotenie nedal. Je profesionál, a tak ako je kritický na súťažiacich, dokázal by aj sebe vyrubiť parádne číslo.

Manželka Jána Ďurovčíka sa nad číselným hodnotením svojho manžela v Let’s Dance vždy len pousmeje. Dobre vie, že dokáže byť veľmi prísny. Zažíva to na vlastnej koži, keďže s Jánom Ďurovčíkom nezdieľa len rodinný život, ale pod jeho taktovkou vystupuje aj na divadelných doskách. Tam berie do ruky bič, ale doma je všetko ináč: „Pri manželovi som zvyknutá na to hodnotenie, je profesionál. Nedá sa to veľmi porovnávať, aký je doma. Áno, keď spolu skúšame v divadle, tak je to dobré, lebo tá prísnosť vyžaduje potom, že z tej herečky chce vytiahnuť niečo viac. Myslím si, že je to dobré. A doma? Je normálny chlap,“ povedala pre televíziu Markíza.

V obývačke si s malým synom Jankom zvykne zatancovať, ale vraj by sa tým neuživil: „Zvykneme si doma zatancovať s malým. On hovorí, že je veľmi zlý tanečník, no ja si myslím, že je veľmi vtipný tanečník. To keby ste videli, by ste sa nasmiali, bolo by to dobré divadlo,“ povedala s úsmevom. „Otec je vynikajúci, lepšieho by Janík ani nemohol mať. Keď bol malý ešte bábätko, tak sa bál ho chytiť a okúpať, ale teraz už začínajú byť parťáci,“ dodala.