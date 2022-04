Spevák Kuly je hrdým otcom dvoch synov: Aha, čo sa podarilo staršiemu Máriovi

Idú v otcových šľapajach. Spevák a líder skupiny Desmod Mário Kuly Kollár (50) je otcom dvoch synov.

Jeho starší syn Mário (20) sa dal na hereckú dráhu a študuje na konzervatóriu. Objavil sa dokonca aj v markizáckom seriáli Červené pásky. Doteraz sa zdalo, že bližšie bude mať k hudbe jeho mladší syn Christian (5), no po poslednom veľkom úspechu sa zdá, že doma umelcovi rastú dvaja veľkí hudobníci.

Mário Kuly Kollár má na konte niekoľko obľúbených hitov. Patrí medzi skvelých slovenských spevákov a, ako sa zdá, hudobné gény zdedili aj jeho dvaja synovia. Päťročný syn Christian doma pravidelne hráva na bicích, z čoho je nadšený aj jeho otec. Starší syn Mário má dobre našliapnuté na hereckú dráhu a už sa objavil aj v markizáckom seriáli Červené pásky. No okrem herectva má blízko aj k spevu, čo sa odzrkadlilo aj na jeho veľkom úspechu. V súťaži konzervatórií v kategórii Spev skončil na prvom mieste a dokonca sa stal absolútnym víťazom.

„Veľmi sa z Majka teším. Priznám sa, že som to nečakal. Bolo to prekvapenie, ale, samozrejme, je za tým tvrdá práca jeho pani učiteľky Gogovej, ale aj samotného Maja,“ uviedol pre Nový Čas hrdý Kuly, no to, či bude jeho syn spevákom podobne ako on, si netrúfne povedať.

„Myslím, že má rád herectvo rovnako, ako aj spev. V ktorej z týchto profesií sa viac vidí, si ja netrúfnem povedať, ale možnože inklinuje aj k tomu spevu, a teda niečo skúša aj s hudbou. Je to veľký, krásny úspech, ale netreba zaspať na vavrínoch, pretože ho ešte čaká veľa práce,“ dodal na záver.