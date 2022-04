Po Véghovi Markíza pomáha aj Zuzke Kubovčíkovej Šebovej: Idú vyrovnať sily?!

Čím viac na očiach, tým bližšie k ľuďom. Tanečná paráda Let’s Dance už túto nedeľu odpáli semifinálové kolo.

V zostave posledných štyroch tanečných párov sú však aj takí, ktorí nečakali, že sa dostanú tak ďaleko.Zápasníka však kompetentní dotlačili aj do šou 2 na 1, kde mu urobili peknú reklamu. Televízia nezaháľa ani ďalej a ašpirantke na víťazstvo Zuzke Kubovčíkovej Šebovej (40) sa rozhodla pomôcť presne tak, ako samotnému Attilovi.

Let’s Dance sa pomaly, ale isto blíži do veľkolepého finále, kde sa rozhodne o víťazovi. Do semifinále postúpili štyri tanečné páry, ktoré každý víkend na parkete derú tanečné topánky a nechávajú tam to najlepšie. No ide aj o zábavnú šou a o tú sa rozhodne stará Attila Végh, ktorý ani len nedúfal, že sa dostane tak ďaleko. Vďaka jeho humornej povahe, širokému úsmevu a pozitívnej energii si na svoju stranu získal množstvo fanúšikov, ktorí mu posielajú esemesky.

No ani kompetentní nesedia so založenými rukami a pomáhajú, ako vedia. Okrem Let’s Dance ho totiž pred 8. kolom posadili do kresla v šou Vinczeovej a Dangla 2 na 1, kde sa postaral o poriadnu zábavu. Ako sa zdá, tento krok sa osvedčil a to isté sa televízia rozhodla urobiť aj Zuzke Kubovčíkovej Šebovej. Totižto, jej časť v šou 2 na 1 bude z reprízy vysielaná v hlavnom vysielacom čase už tento štvrtok.

Práve herečka je azda najväčšou konkurentkou pre Koleníka, ktorý je od začiatku považovaný za víťaza. No televízia chcela zamiešať karty ešte viac a vyrovnať sily, ako sa dá.prezradila nám PR manažérka Zuzana Serdelová. No určite nie je náhoda, že práve zajtra sa na obrazovkách ukáže sympatická herečka.

Splnený sen

Zuzka predvádza na tanečnom parkete vynikajúce choreografie a nikto nepochybuje o jej talente. Herečka si tak trošku plní aj svoj sen, keďže tanec je jej veľmi blízky. „Je to krásne. Keď ma zavolali do tejto šou, tak by mi nikdy nenapadlo, že budem v ôsmom kole, a je to mega. Chcela by som sa veľmi tancu venovať aj po šou. Snažila som sa už aj po pôrode prvého synčeka, nájsť si na to čas, ale sa mi to veľmi nepodarilo, teraz ma to tak chytilo, že už pár týždňov rozmýšľam, ako to celé nastaviť,“ prezradila Novému Času Šebová, ktorá je za túto príležitosť nesmierne vďačná.