Ďalšie vzťahové rošambo u Vémolu a Ceterovej: Vulgárne útoky na prsnatú sokyňu!

Nie je to tak dávno, čo sa MMA zápasník Karlos Vémola (36) a influencerka Lela Ceterová (32) nevedeli vpratať do kože a jeden na druhého hádzali špinu.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Napriek tomu, že si dnes dvojica zase štebotá, pod ranu sa Lele dostala Karlosova ex Denise Ayverdi, ktorú matka dvoch detí častuje nevyberaným slovníkom.

Lela je známa najmä ako partnerka a matka Vémolových detí, s ktorým si však nažívajú poriadne divoko. Je to len pár mesiacov, čo si dvojica skočila do vlasov. Po obvineniach z nevery, fyzického napadnutia a úteku z domu však prišlo sladké udobrovanie. Napriek tomu však Lela stále nie je spokojná a do konfliktu sa dostala s Karlosovou bývalou láskou Denise Ayverdi.

„Dám to všade, ty ku*va. Máme dve deti!“ poslala svojej rivalke Ceterová. „To je môj muž, rozumieš tomu? My sme manželia,“ dodala blondínka, pričom dvojica má mať svadbu až toto leto. „Všade to dám, ty ku*va prašivá, a všade to napíšem, nech každý vie, čo si za šľapku, ktorá ťahá otca od dvoch detí, ty pi*a sku*vená,“ nadáva vulgárne Lela.

Samotná Denise nezostala ticho: „Karlos bol môj priateľ tri roky a posledný rok sa s ním vídala aj Lela, teda spávala. Po našom rozchode ma Lela stále atakovala a urážala, a to aj vtedy, keď vystupovala ako jeho oficiálna priateľka. S Karlosom sme zostali iba priatelia, občas si napíšeme,“ dodala playmate s tým, že je pravda, že ju Vémola opakovane niekam volal.