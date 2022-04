Dušan a Karin zo šou Svadba na prvý pohľad: Po drsnej hádke ruka v ruke v spoločnosti

Mladý manažér Dušan (30) a študentka Karin (23) si sadli na prvý pohľad.

Sympatický pár zo Svadby na prvý pohľad si získal srdcia divákov a mnohí im dávali šance na rozprávkový spoločný život bok po boku. Napriek tomu sa im nevyhli vzťahové problémy, ktoré pre nich boli skúškou pred osudovým večerom, kde sa museli rozhodnúť, čo bude s ich manželstvom ďalej. Šou, ktorá sa nakrúcala pred pár mesiacmi, ich však, zdá sa, spája dodnes. Ruka v ruke sa totiž objavili v spoločnosti.

Dušanovi a Karin sa nevyhli problémy, ktoré takmer neprekonali. Dôkazom je aj včerajšia deviata epizóda, kde bolo poriadne dusno. Ženích si nebol ich spoločnou budúcnosťou istý. „Myslíš si, že by to mohlo dopadnúť tak, že poviem nie?“ zaskočil Dušan otázkou pri spoločnej večeri Karin. „Bolo by mi to ľúto, ak by sme to všetko zahodili... Čo ty momentálne cítiš?“ pohotovo reagovala Karin, ktorú situácia zarazila.

„Rozmýšľam, ako to poviem. Ja nie som rozhodnutý. Nemám dôvod ti povedať, že nebudem na tom pracovať a ďalej ťa spoznávať. Otázka je, či sa po tomto experimente niečo zmení,“ netajil skutočnosti ženích, ktorý odpoveďou šokoval okrem Karin aj divákov šou. „Vôbec teraz neviem, čo mám od neho očakávať. Nemyslím si, že to teraz nabralo ten správny smer. Tou večerou sme sa viac oddialili, ako zblížili. Neviem, čo mám na to povedať,“ priznala nevesta, ktorá mala hlavu ponorenú v smútku a na záver dodala.