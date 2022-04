Skončila v slzách! Sisa Lelkes Sklovska prehovorila o neopakovateľnom zážitku

Muzikálová diva Sisa Lelkes Sklovska (56) je vo svojej profesii absolútnou profesionálkou.

Svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti sa rozhodla zužitkovať aj na akademickej pôde. Už o niekoľko dní získa ďalší akademický titul, avšak predtým musela odspievať svoj doktorandský koncert. Práve po ňom ju zaliali všetky neopísateľné emócie.

Sisa Lelkes Sklovska má na svojom konte úspešnú kariéru a je príkladom toho, ako šťastne vyzerá človek, ktorý robí to, čo miluje. Sise chýba len malý krok k tomu, aby ukončila doktorandské štúdium. No prvú métu v podobe doktorandského koncertu má už za sebou. „Pocity sú neopísateľné. Bolo to náročné, pretože som musela spievať len operný repertoár a ja som človek, ktorý si nasadzuje len vysoké latky, preto som si vybrala to najťažšie.

Program bol nesmierne náročný, ale mala som tam svoj tandem. Bol to úžasný pocit, mala som standing ovation a ja som normálne plakala od dojatia,“ opísala svoje pocity pre Nový Čas umelkyňa, ktorá sa sama nazýva večnou študentkou, o čom svedčí aj jej ďalší krok. „Mám ešte v júni obhajoby záverečnej práce, ale týmto sa to pre mňa nekončí, pretože mňa škola navrhla a idem ďalej študovať na docentúru. Ja som večný študent a idem ďalej,“ doplnila Sklovska.