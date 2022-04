Sväťo Malachovský otvorene o drsných obvineniach: Poženie matku svojich detí pred súd?!

Vojna, ktorá prebieha medzi hercom Sväťom Malachovským (49) a jeho stále zákonitou manželkou Petrou Molnárovou (35), sa nekončí.

Blondínka pred týždňom vyrukovala s drsnými obvineniami, ktoré by mohli hercovu kariéru a život nadobro pochovať. Verejne ho totiž osočila zo sexuálneho zneužívania ich malého syna. Podala na neho trestné oznámenie, avšak pre nedostatok dôkazov bolo zamietnuté. Nepochodila ani s odvolaním. Sväťo je však odhodlaný svoje meno očistiť stoj čo stoj. Poženie matku svojich detí pred súd?

Nenechá to len tak a svojej manželke Petre Molnárovej, s ktorou už tri roky nežije, sa plánuje postaviť na odpor. Vážne obvinenia sú podľa jeho slov definitívne cez čiaru. Blondínka tvrdí, že keď bola druhýkrát tehotná, načapala herca, ako zneužíva ich dieťa. Sväťo iba krúti hlavou a vyzerá to tak, že trestné oznámenie na Molnárovú na seba nenechá dlho čakať. „Toto presiahlo morálnu hranicu, a tak je úplne samozrejmé, že pracujem na tom, aby boli takéto klamstvá a verejné obvinenia voči mojej osobe patrične potrestané,“ povedal herec rozhodne pre Nový Čas.

Už na samom začiatku sa postavil k manželkinmu vyhláseniu o zneužívaní ich syna čelom: „Takéto klamstvo a špinavosti si v podstate nezaslúžia môj koment. Nevychádzam z údivu, že niekoho poslaním v živote je škodiť takýmto spôsobom. Je mi úprimne ľúto, že nedostatok práce a záujmu o jej osobu ju dohnal k tomu, aby sa zviditeľňovala týmto spôsobom. Ja len verím, že zlo a lož nezostanú nepotrestané!“ povedal pre Nový Čas po tom, čo sa herečka rozhodla na sociálnej sieti napísať, prečo ho opustila:

„Nechať sa šikanovať a týrať nie je až taký problém. Je to v poriadku, alebo je to tvoj problém, sexuálne zneužívať a týrať vlastné deti, to predsa nie je až taký problém, alebo neviditeľný problém. Na svete je veľa problémov a každý má ten svoj. A každý sa k tomu stavia inak. A preto som s 1,5-ročným synom a v piatom mesiaci tehotenstva s druhým synom od neho odišla,“ napísala Petra, ktorá vtedy žila v jednej domácnosti s umelcom ako jeho manželka. Vraj mu aj dohovárala, aby s problémom zašiel za odborníkom, ale odmietol. Aj keď išli pred tromi rokmi od seba, na rozvod sa ešte rodičia dvoch synov neodhodlali.