Dano Dangl má záľubu v pilotovaní a prezradil, že svoje predošlé lietadlo predal do Maďarska a kúpil si nové. Zároveň sa smial, že sa mu to podarilo v tom pravom okamihu... Súčasné lietadlo má zo slovenskej produkcie a je spokojný. Prezradil aj to, či niekedy vozí aj svoju rodinu a kedy najviac využíva presuny lietadlom. Sledujte šou Boris & Brambor v piatok o 22.20 na ŠPORTe a v sobotu o 22.30 na Jednotke.