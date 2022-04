Cibulková prezradila, aká je mama: Takéto máme doma pravidlá! Bude ďalšie dieťa?!

Bývalá tenistka Dominika Cibulková (32) pre Nový Čas Víkend priblížila, aká je mama. Čomu sa chce venovať, keď bude jej syn Jakubko väčší? Láka ju dráha trénerky? Prehovorila ja o tom, či chce ďalšie dieťatko.

A vy ste aká mama? Ste prísnejšia ako Michal?

On mu dovolí všetko, ale Jakubko vie, že Michal má aj prísnu ruku a nemôže mu skákať po hlave. Dovolí mu však také veci, ktoré by som mu ja nedovolila. Mám pravidlá, že jeme iba pri stole a v detskej stoličke. Michal mu dovolí, keď nie som doma, jesť aj na gauči, s tým nie som stotožnená, ale keď som s nimi nebola, mal to celé v réžii, nebudem predsa Hitler aj na diaľku. Doma som za policajta proste ja.

S tenisom ste už skončili. Čomu sa chcete venovať, keď bude Jakubko väčší? Neláka vás dráha trénerky?

V tejto úlohe sa vôbec nevidím, lebo je s tým spojené cestovanie, ktorého je naozaj veľa, a zatiaľ som v tom nenašla nejakú náplň. Mám tenisovú akadémiu a baví ma, keď tam prídem pozrieť tenistov, ale len tak mentorsky. Chcem sa venovať naplno Jakubkovi, veď aj preto som skončila s tenisom, aby som mala rodinu. To ma veľmi napĺňa.

Chceli by ste ďalšie dieťatko?

Určite áno. Michal mi stále hovorí, že by sme mali mať tri deti, tak to asi nie. (smiech) Časom určite ešte jedno budem chcieť, ale zatiaľ to nie je téma dňa.

