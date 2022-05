Matchmakerka v tom má jasno: Michal a Monika sú našimi vysnívanými kandidátmi! Prečo si to myslí?

Cieľom šou Svadba na prvý pohľad je spojiť doslova vedeckým spôsobom dvoch cudzích ľudí, ktorí by aj po jej skončení mali chcieť ostať spolu, prípadne si svadbu zopakovať, ale už tak naozaj. Podľa našich informácií by k tomu z aktuálnej série mali mať najbližšie Monika (34) s Michalom (34).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Sympatická svetobežníčka Monika (34) a fešný hokejista Michal (34) pritom museli čeliť azda najväčšej prekážke – veľkej vzdialenosti. Kým ona na začiatku nakrúcania fungovala na Slovensku, on naháňal puk vo Veľkej Británii, kde sa tiež konala svadba.

Navyše, kvôli jeho zápasovej vyťaženosti dvojica nemohla ísť ani na poriadnu exotickú dovolenku a miesto toho strávili pár dní potulkami po Anglicku. „Vôbec mi to neprekážalo, keďže som bola pripravená na všetko,“ povedala nám spokojne Monika a pokračovala: „Musím povedať pravdu, nakoniec sme sa obaja zhodli na tom, že sme si to aj poriadne užili, keďže Michal necestoval po Anglicku tak veľa a ja som mala zase super dôvod vrátiť sa naspäť do Londýna, z ktorého mám nezabudnuteľné zážitky.“



Vzťah na diaľku

Ako sme spomínali, Monika je svetobežníčka. V tínedžerskom veku sa venovala modelingu, neskôr v Londýne takmer tri roky pracovala pre svetoznámu značku Victoria’s Secret a iná pracovná ponuka ju zaviedla na Bali. Práve preto ju vzťah s chlapom, ktorý žije v Anglicku, nemohol vystrašiť. Verí však, že nebude nútená dlhodobo s ním fungovať na diaľku. „Nakoľko z minulosti mám skúsenosti so vzťahom na diaľku a, bohužiaľ, nefungovalo to, verím, že sa do tejto situácie s Michalom nedostaneme,“ skonštatovala. „Úprimne povedané, neviem, kde bude Michal budúcu sezónu pôsobiť, keďže v jeho hokejovom svete sa nedajú veci niekedy predvídať. Preto to nechávam otvorené,“ dodala.