Sebavedomá Cibulková na rovinu: Takto reaguje na slová o tom, že je tučná a nevie tancovať!

Bývalá tenistka Dominika Cibulková (32) čelila počas Let’s Dance obrovskej vlne kritiky. Ľudia riešili jej postavu, šaty, aj to, že už dávno mala vypadnúť. Mama malého Jakubka (2) si však z negatívnych komentárov nič nerobí, pretože osobne má s fanúšikmi len tú najlepšiu skúsenosť.

V súťaži ste sa dostali veľmi ďaleko, až do ôsmeho kola. Verili by ste tomu na začiatku?

V žiadnom prípade. Do Let’s Dance som išla s malou dušičkou a modlila som sa, aby som nevypadla v prvom kole, lebo to by bola hanba. (smiech) To, čo sa mi podarilo, je neuveriteľné. Človek si to neuvedomuje, lebo týždne idú tak strašne rýchlo. Nedávno som išla autom z tréningu a rozmýšľala som nad tým, že sme vlastne v súťaži zostali posledné dve ženy – ja a Zuzka Šebová. Normálne som jej musela nahrať hlasovku a oznámiť jej to. Keby mi to niekto povedal na začiatku, tak by som mu neuverila.

Minulý týždeň ste však vypadli. Nebolo vám to ani trošku ľúto?

Samozrejme som už cítila, že ťahám za kratší koniec, ale dostať sa do ôsmeho kola je pre mňa, úplnú netanečnicu, neskutočný úspech. Som rada, že som sa takto krásne so vztýčenou hlavou rozlúčila dvoma nádhernými tancami. Bol to najkrajší odchod, aký som si mohla priať - odísť v tom najlepšom.

Vráťme sa však ešte k šou. Museli vás do nej lámať dlho, než ste prijali ponuku Markízy?

Veru, lámali ma dlho. Najskôr som povedala nie, nejdem do toho, lebo som za posledné roky mala veľmi zlú skúsenosť s médiami a uzavrela som sa. Nechcela som ísť opäť s kožou na trh a žila som si v takej svojej bubline. Nemala som proste ambíciu tancovať v Let’s Dance a nikdy predtým som tento program ani nesledovala. Potom som však ponuku riešila so svojím okolím a jedna veľmi blízka kamarátka, ktorá je aj veľmi inšpiratívna žena, mi povedala, že by som to mala zobrať, aby ľudia videli, aká som normálna. Tak som nad tým porozmýšľala a uvážila som, že to nemusí byť zlé. Určite mi to však trvalo takmer dva mesiace, než som sa rozhodla.

Veľa ľudí, ktorí idú tancovať do Let’s Dance, ponuku prijmú aj preto, že chcú schudnúť. Bol to aj váš prípad?

S týmto som do šou nešla. Všetky kamošky mi hovorili, aké je to super, že tam schudnem. Určite som sa na to neupriamila a neriešila som to. Musí to ísť zvnútra, musím si povedať, že chcem schudnúť a idem pre to niečo robiť. Sústredila som sa len na tréningy, okrem toho, mamina Peťa Modrovského nám vyvárala také dobroty ako segedín alebo granadír, a tak som vôbec neriešila kalórie.

Bolo to pre vás z kola na kolo jednoduchšie alebo rovnako náročné?

Oveľa väčšia fuška to bola neskôr, pretože zo začiatku je človek oddýchnutý, plný elánu a adrenalínu a naozaj nevie, čo ho čaká. Z kola na kolo však pribúdali povinnosti, dokrútkami sme tiež trávili veľa času a učili sme sa už dva tance. Pre netanečníka ako som ja to bol totálny masaker, naučiť sa dve plnohodnotné choreografie za týždeň.