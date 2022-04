Smutná spoveď herečky Blanarovičovej: Bratia mali tragický osud, pred mamou tajila krutú pravdu

Vyliala si srdce na sociálnej sieti. Herečka Yvetta Blanarovičová vzdala hold svojej mame, pre ktorú si osud pripravil jednu ranu za druhou. Ona prišla o dvoch bratov a jej mama okrem toho stratila aj manžela.

Bolesť, ktorú prežili sa nikdy nestratí. "Od svojich štrnástich rokov som riešila, ako ju dostať z letargie, keď prišla o prvého syna. Nehovorila. Rok. Len plakala po nociach," začala smutné rozprávanie. Po pár rokoch opäť zasiahol tragický osud.

"Druhý brat umieral v nemocnici a ja som mu prisahala, že to mame nepoviem. Hrala som každý deň v Prahe predstavenia a jazdila za ním do Bratislavy. Potom sa mame zdal sen. Albert prišiel za ňou, povedal jej, že má rakovinu. Vtedy som sa neudržala a priznala, že do Bratislavy nejazdím za prácou, ale do nemocnice," priznala Blanarovičová.Dodala, že ani neprehovorila, ticho sa zbalili a išli za ním. Albert chcel svoju rodinu upokojiť a tak hovoril, že sa z toho dostane, no v decembri 1999 svoj boj so zákernou chorobou prehral.

Herečka žije v Prahe, kde je s ňou momentálne aj mamka. Dôvodom je koronavírus a lekárska starostlivosť. "napísala na záver.