Naj momenty 8. kola šou Let’s Dance: Šebová v slzách, Cibulkovej úprimná reakcia na vypadnutie

Nablýskaná tanečná paráda Let’s Dance má za sebou ďalší veľkolepý večer. Do ďalšieho kola postúpili štyri tanečné páry. Toto sú naj momenty 8. kola.

Šebová v slzách

Za príležitosť tancovať v Let‘s Dance je nesmierne vďačná herečka Zuzka Kubovčíková Šebová. Tá už niekoľkokrát spomenula, že je to jej splnený sen a na parkete do toho dáva absolútne maximum. Práve uplynulý večer sa po prvom vystúpení vynorili na povrch emócie. Rozcítená a so slzami v očiach herečka ďakovala za takúto príležitosť.

„Je to krásne. Keď ma zavolali do tejto šou, tak by mi nikdy nenapadlo, že budem v ôsmom kole, a je to mega. Toto bol aj taký tanec ženstva a všetkého, čo žena dokáže, lebo naozaj po tých pôrodoch nie je ľahké dostať sa ani do fyzickej, ani psychickej kondície, takže toto je moje víťazstvo nad sebou samou,“ zazneli slová Šebovej.