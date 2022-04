Jožko sa neubránil slzám, s týmto nerátal ani v najhoršom sne: Doplatil na vyzradenie veľkého tajomstva z minulosti?!

Ženích Jožko (32) sa snažil nájsť v markizáckej šou Svadba na prvý pohľad spriaznenú dušu. Šou ho spojila svadobnými obrúčkami s nevestou Janku (27), s ktorou tvorili sympatický pár a mnohí im dávali veľké nádeje.

Bežné partnerské vzostupy a pády boli u nich na dennom poriadku, ale nožom do rany je práve farmárova kriminálna minulosť.Napriek jeho snahe a zamilovaným pohľadom mu však zostali oči pre plač. Nevesta mu dáva košom.

Ženích zo šou Svadba na prvý pohľad ukázal, že má srdce na správnom mieste. „Chcel som do toho vzťahu ísť s čistým štítom a povedať jej veci tak, ako boli. S odstupom času vidím, že by sa dali urobiť inak, aby to bolo tak, ako má byť,“ prezradí už dnes večer zaľúbený farmár v novej epizóde tejto šou. S manželkou Jankou sa snažili budovať na obrazovkách spoločný život.

„Neviem, ako začať. Bol som vo väzení,“ šokoval nedávno priznaním pred svojou televíznou manželkou. Sympatickú brunetku ale táto informácia natoľko zarazila, že nevedela, čo si má po tomto priznaní myslieť. „Chcela som, aby mi to povedal na začiatku, ale zas chápem aj to, že to bolo preňho ťažké, povedať niečo také. Mal mi to povedať hneď, mala by som preňho viac pochopenia, aj pre jeho prácu,“ načrtla brunetka, čo jej na ženíchovi prekáža.

„Kebyže to hneď povie, bolo by mi jasné, prečo v tej práci trávi toľko času, ale ja sa musím na to pozerať aj trocha do budúcna, že keď v tej práci bude tráviť toľko času, tak koľko potom spolu budeme my?“ prizná nevesta v rozhovore s vlastným otcom, keď naznačuje, že s Jožkom do budúcnosti veľmi neráta.