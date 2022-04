Attila Végh sa v Let’s Dance drží zubami-nechtami, Markíza mu výrazne pomáha: Dotlačia ho na stupeň víťazov?!

Viac na očiach, viac popularity?! Nablýskaná tanečná paráda Let’s Dance má za sebou ďalší veľkolepý večer. Do ďalšieho kola postúpili štyri tanečné páry, medzi inými aj Attila Végh (36). Sám statný bojovník, ako aj diváci na začiatku rozhodne nedávali veľké nádeje jeho tanečnému umeniu a mal ašpirovať na skoré vypadnutie.

Silná fanúšikovská základňa ho posunula poriadne ďaleko, no ani kompetentní v Markíze nezaháľajú a svoju hviezdu tlačia nahor, čo im sily stačia. Végha totiž dosadili aj do šou 2 na 1, kde mu urobili peknú reklamu. Je pre televíziu ohnivkom v reťazi práve on?

Let’s Dance je veľkolepá tanečná šou, no v neposlednom rade ide aj o poriadnu dávku zábavy. O tú sa stará práve Attila Végh, ktorý sa so svojou tanečnicou Eliškou dostal až do semifinále.A aj keď jeho výkony určite nie sú na úrovni parketom ošľahaného Janka Koleníka, Attila to dobieha úsmevnými tanečnými kreáciami, ale aj bezprostrednosťou a pozitivitou, ktorej má na rozdávanie.

Keď sa totiž urastený bojovník postaví na parket, jeho široký úsmev rozžiari celú sálu a všetci vedia, že výkony v jeho podaní budú opäť poriadnou jazdou plnou zábavy. Aj preto sa Végh teší obrovskej podpore divákov, ktorí sa jeho vystúpení nevedia každú nedeľu dočkať a húfne mu posielajú esemesky. No ani kompetentní z televízie nenechávajú nič na náhodu a snažia sa zápasníkovi pomôcť, ako sa len dá. Na očiach je tak viac ako dosť.

Okrem Let’s Dance ho totiž pred 8. kolom posadili do kresla v šou Vinczeovej a Dangla 2 na 1, kde urobil poriadnu zábavu. Nielenže ho tam spovedala Adela, ktorá ho v Let‘s Dance hodnotí ako porotkyňa, ale počas relácie spomenuli tanečnú šou hneď niekoľkokrát. Attila tak zostáva rozhodne zabávačom číslo jeden a Markíza si tento poklad vo svojej truhlici dobre uvedomuje.