Mamička Balúchová v strachu: Desivé zranenie Kollárovho syna! FOTO ako varovanie

Prežívala chvíle plné strachu! Speváčka Barbora Balúchová je matkou 5-ročného Alexandra Jána, ktorého má s predsedom parlamentu Borisom Kollárom.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Svojho syna nadovšetko miluje, a tak niet divu, že cez víkend prežívala naozaj krušné chvíle. Všetko vysvetlila na sociálnej sieti Facebook. "Alex je naozaj skvelý cyklista, ale stalo sa," začala Balúchová rozprávanie o úraze svojho syna a pridala aj záber doráňaného chlapca. "Dávam sem túto fotku preto, aby ste vždy chránili svoje deti prilbou a samozrejme aj seba. Alexko ju mal a predsa to dopadlo takto. Nechcem ani pomyslieť nato ak by ju nemal. Dávajte na seba pozor. No a ja letím naspäť za mojim pacientom," napísala speváčka, ktorá sa cez víkend starala o svoj malý poklad, ktorý si privodil škaredé zranenie v parku na bicykli.