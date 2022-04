Herečka Zuzka Šebová je mamou dvoch rozkošných synov Paľka a Rudka, ktoré vychováva s manželom, hercom Michalom Kubovčíkom. A je to práve Michal, komu Zuzka vďačí za účasť v Let´s Dance. Tá bola herečkiným veľkým snom, no práve kvôli detičkám si kývnuť na ponuku účinkovať v šou nevedela predstaviť. Dnes je však všetko inak a herečka predvádza každú nedeľu priam dychberúce výkony. Slová, ktoré adresovala manželovi by potešili nejedného muža.