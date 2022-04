Spevák Otto Weiter otvorene priznal, že má rakovinu: Strašné bolesti, útek z pódia a klamanie lekárom

So spevákom Ottom Weiterom (66) sa v poslednom období osud nemaznal.

Našli mu dva nádory, ktoré bolo treba napriek oslabenému srdcu operovať. Mal dokonca napísaný závet a bol pripravený na najhoršie. Spevák šlágrov napokon zvládol dva náročné zákroky, ale lekári mu nariadili pokoj na lôžku. On však poza ich chrbát na jedenásty deň po zákroku išiel koncertovať. Vystúpenie však dokončiť nevládal.

Otto Weiter sa po oznámení zákernej diagnózy pripravoval na najhoršie. Rátal s tým, že sa z poslednej operácie nezotaví a rodinu na to pripravil. Luxusnú vilu s rozľahlou záhradou a bazénom plus ďalšie nehnuteľnosti uviedol do závetu, ktorý bol určený jeho rodine. Našťastie k jeho naplneniu nedošlo a Otto sa z náročných operácií pomaly zotavoval. Jeho stav bol uspokojivý a lekári mu odporúčali oddych na lôžku. On však nevie sedieť so založenými rukami.

Nemohol som ľudí nechať čakať, nechcel som presúvať termín. Prepáčte, páni doktori, ja som na ten koncert išiel,“ priznal známy spevák šlágrov. Nepovedal im to, a mohli sa to dozvedieť z Nového Času Nedeľa.

„Vedia, že som mimozemšťan,“ dodal s úsmevom. „Dúfam, že páni doktori nebudú nadávať,“ poznamenal pre Nový Čas. Zároveň opísal, čo plánuje s napísaným testamentom: „Závet určite odložím, človek nikdy nevie... A keď už som bol prinútený sa do toho pustiť, odovzdám ho môjmu notárovi.“