Dominika Cibulková to s Róbertom Pavlíkom v Let’s Dance nemala ľahké: Ako sme prekonali krízu

Neboli to len slnkom zaliate dni bez mráčika na oblohe.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Aj keď pre blondínku boli tanečné topánky veľkou neznámou, na parkete chcela vždy nechať to najlepšie.

Včera si však s tanečným partnerom Róbertom Pavlíkom (38) vypočuli smutné rozhodnutie a zo šou vypadli. Vďaka tréningom s niekoľkonásobným majstrom Slovenska sa však stále zlepšovala, no aj táto tanečná dvojica si počas účinkovania v šou prešla poriadne turbulentným obdobím.

Dominike Cibulkovej zabezpečila tvrdá drina a úsilie, že sa vo veľkolepej šou Let’s Dance pretancovala až do ôsmeho kola. Pre bývalú tenistku bol tanec veľkou neznámou, no jej tanečný partner Róbert Pavlík z nej vyčaroval skvele tancujúcu športovkyňu.

A aj keď blondínka pôsobila šťastným a usmiatym dojmom, nie vždy bolo všetko také ružové. „Už sme si prešli s Robkom aj krízou, takže máme turbulentné obdobie za nami a verím, že nás teraz čaká už len taká pohodička,“ prezradila Novému Času Cibulková. Obaja však dobre vedeli, čo v takej chvíli robiť.

„Keď jej to nejde, a mali sme to tak aj počas tej krízy, tak je to tak, že Dominika chce ešte viac trénovať. Dominika neprestane trénovať, pokiaľ si nie je istá, že to vie,“ dodal niekoľkonásobný majster Slovenska. A o tom, že sa dvojica za ten čas už veľmi dobre spoznala, svedčí aj ďalší fakt. „Robo už zistil, že keď ja nie som spokojná a náhodou mi povie, dobré to je, Dominička, vtedy ma ešte viac vytočí, a môže to povedať len vtedy, keď je to naozaj dobré,“ dodala Cibulková.

Let’s Dance nebol môj splnený sen

Dominika v úlohe tanečného nováčika azda ani len netušila, že sa v šou prebojuje až tak ďaleko. No z jej výrazu tváre sa dá jednoducho odčítať, že je to pre ňu zábava. „Ja sa tak celkovo teším zo života, takže nikdy predtým by som nepovedala, že Let’s Dance bude mojím nejakým splneným snom, pretože nikdy som tanec nejako nevnímala," dodala Dominika.