Z dievčatka, ktoré je na fotke, dnes vyrástla krásna a talentovaná herečka.

Zahrala si v množstve úspešných slovenských, ale aj českých filmov a poznáme ju taktiež zo seriálov, ako sú Chlapi neplačú a Sestričky. Známa je aj tým, že jej šatník zväčša obsahuje mikiny, tepláky a pohodlné oblečenie. No do princeznovských šiat sa mohla prezliecť v tanečnej šou Let’s Dance, kde si to aj veľmi užívala, no v siedmom kole šou opustila. Aktuálne je šťastne zadaná po boku úspešného slovenského youtubera. Viete, kto je na fotke?

Správna odpoveď: Kristína Svarinská