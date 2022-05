Párik Diana Klamová a Dárius Koči ako nové posily jojkárskeho seriálu Nemocnica: Ako vnímajú svoje roly?

Už viac ako dva roky tvoria pár a teraz konečne dostali príležitosť v jednom projekte.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Reč je o modelke s hereckými skúsenosťami Diane Klamovej (25) a muzikálovom hercovi, víťazovi šou Tvoja tvár znie povedome Dáriusovi Kočim (29). Ona hrá v Nemocnici serióznu pani doktorku, on sanitára-vetroplacha.

„Fakt netuším, ako sa to stalo, ale je to príjemná skutočnosť a teším sa z toho. Mne sa ozvali a pár týždňov nato sa ozvali aj jej,“ vysvetlil nám s úsmevom Dárius alias seriálový sanitár Daro Nagy, pre ktorého je to zatiaľ najväčšia seriálová príležitosť. „Ono, po Tvoja tvár znie povedome som mal niekoľko ponúk, ale skôr to boli epizódne postavy a spevácke kšefty, ale teraz to vyzerá konečne tak, že si zahrám aj ja a ďakujem za túto príležitosť. Vravel som si, že do tridsiatky by som chcel točiť a splnilo sa to.“

Z komédie do drámy

Dianu ste mohli vidieť v markizáckom seriáli Pán profesor a hoci je prioritne modelka, zdá sa, že sa udomácňuje aj v hereckom svete. „Túto šancu si vážim, bolo to celé veľmi rýchle, takže som to chvíľku vstrebávala... Idem do toho s veľkým rešpektom, ľudia aj prostredie sú pre mňa noví a urobím všetko pre to, aby sme spolu vytvorili pre divákov čo najväčší zážitok,“ dušuje sa. Kým Pán profesor bol komediálny seriál, Nemocnica je o poznanie dramatickejšia a na herecký výkon náročnejšia...

„Je to úplne iné. Zatiaľ čo tam som bola bezstarostná, naivná a nezodpovedná, tu som presný opak. Prvé dni som sa zoznamovala s lekárskym prostredím a učila sa, ako to tam funguje, ale už sa do toho pomaly dostávam. Celý kolektív Nemocnice je veľmi zlatý, rozumieme si, takže myslím, že sa nám bude super spolupracovať,“ konštatuje seriálová chirurgička Gréta a zároveň dodáva: „Neviem si predstaviť, že by som takúto prácu robila v reálnom živote a obdivujem všetkých, ktorí toto povolanie vykonávajú. Musí to byť neuveriteľne náročné, už len tá škola je výzva.“

S pokorou sa na svoje seriálové povolanie díva tiež jej partner. „Je to naozaj náročné, vidieť tie prípady. Keďže som dosť citlivý, neviem, či by som zvládol reálne takúto prácu, a preto obdivujem každého, kto to dokáže. Moja mamina pracovala ako zdravotná sestra a vždy som chodieval za ňou, keď sa dalo. Je to silná žena.“