Byť mužom nie je žiadna hračka: Irena to zistí na vlastnej koži, pripravte sa na poriadnu dávku smiechu!

Urobiť zo ženy muža nie je ľahká úloha. V komédii Po čom muži túžia 2, ktorá už vstúpila do kín, sa však z Ireny stane Iren. Má podobu päťdesiatnika Karla Kráľa z prvého dielu. Cez počiatočnú nechuť k sebe samotnému sa musí Irena o seba postarať a to nie je jednoduché, pretože prišla o prácu a ani nie je nikto, kto by jej spočiatku uveril, že je to stále Irena. Nakoniec jej podá pomocnú ruku jej sused Radim. Je odjakživa do Ireny zamilovaný a aj teraz verí a dúfa, že niekde tam vo vnútri toho postaršieho chlapíka je jeho milovaná susedka Irena a on ju len musí, ako správny princ vyslobodiť.