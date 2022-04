EXKLUZÍVNE rozhovory z červeného koberca na Let's Dance: Bezdeda o bozku s Jankou Minárikovou!

Aj dnes večer sa pred štartom Let´s Dance konajú EXKLUZÍVNE rozhovory s veľkými menami nablýskanej šou.

Pod taktovkou Nového Času live streamy z červeného koberca moderuje spevák Tomáš Bezdeda (36), ktorý prináša to najlepšie zo zákulisia tanečnej zábavy.

Bezdeda si k mikrofónu odchytil bývalú tanečníčku Janku Minárikovú, s ktorou sa stretol už dávnejšie v šou Wipeout. Teraz už je mamičkou a spoločne s Tomášom si zaspomínali na ich prvý bozk! Tomáš sa príjemne porozprával s Rasťom Holubcom, ktorý si prišiel na Let's Dance oddýchnuť. Práca mu totiž zapĺňa väčšiu časť voľného času. Manažér pravidelne cestuje medzi Bratislavou a Prahou. Rasťo prezradil, že najviac držal palce Ferovi Jokovi, ktorý, žiaľ, už zo šou vypadol.

Rozhovoru s Tomášom neodolala ani úspešná herečka Anna Šišková, ktorá priznala, že na pozeranie Let's Dance nemá čas kvôli práci. Šou sa blíži ku koncu a zdá sa, že Anna si chcela užiť aspoň jedno kolo. V uvoľnenom rozhovore prehovorila o vtipných zážitkoch z hereckého života i o tom, čo robí, keď na javisku zabudne text. Víťaz markizáckej šou SuperStar Adam Pavlovič, ktorý sa pripravuje na svoje spevácke vystúpenie v Let's Dance, prezradil Tomášovi podrobnosti o svojom outfite. Nohavice, prekvapivo, dostal od samotného Fera Mikloška! Adam neskrýva svoju lásku pre tanec, ktorá je skoro tak veľká ako tá pre spev.

Pri Tomášovi sa na pár minút zastavila i Aicha, ktorá ešte pred pár týždňami sama vrtela bokmi na parkete. Bohužiaľ, v súťaži už netancuje, no prišla ostatných súťažiacich podporiť aspoň z hľadiska. Na šou si priviedla aj sestru, ktorej favoritka je Zuzka Šebová! Krásou Bezdedu ohúrila stylistka Zuzka Kanisová. Moderátor neváhal a Zuzku zahrnul otázkami. Najviac ho zaujímala Adela! Chcel vedieť, ako sa jej s Adelou pracuje. No bol zvedavý i na to, ako sa darí v práci samotnej Zuzke. Práve ona je jedna z mála ľudí, ktorí vedia, aké kostýmy v šou uvidíme ešte pred jej začatím.

Počas tejto nedele sa zostávajúcich päť párov predvedie v dvoch tancoch, pričom druhý bude tzv. contemporary - súčasné tanečné umenie. Pozrite si zoznam vystúpení, ktoré vás v nedeľu čakajú: