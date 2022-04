Obvinenie zo zneužívania pobúrilo aj Malachovského rodinu, Molnárová si stojí za svojím: Akú môže mať kauza dohru

Obvinenie zo sexuálneho zneužívania detí je v našich končinách veľmi silná káva!

Zvlášť v umeleckých kruhoch. Herečka Petra Molnárová (35) takto verejne osočila otca svojich detí Sväťa Malachovského (49)! Dokonca to riešila s políciou, ktorá však jej trestné oznámenie pre nedostatok dôkazov odmietla. Malachovského rodina na čele s bratom Martinom (54) a jeho ženou Ivetou (56), ale aj exmanželka Ľubica Čekovská (47) sa postavili na jeho stranu.

Podľa slov herečky Petry Molnárovej, ktorá svoje tvrdenia zverejnila na sociálnej sieti, mal jej manžel zneužívať ich malého syna. Sväťova rodina je tým pobúrená, pričom jej neverí ani slovo! Petra si však stojí za svojím a obvinenia dokonca predostrela na polícii, ktorá sa celou vecou zaoberala takmer rok. Nakoniec jej podanie zamietla. Herečka sa napriek tomu rozhodla o celej chúlostivej záležitosti verejne hovoriť. Sama priznala, že dôkazy pre svoje tvrdenia nemá, ale stojí si za nimi.

To bola údajne aj príčina ich rozchodu. Spolužitie ukončili, keď Petra čakala druhého syna Marka. „Sexuálne zneužívať a týrať vlastné deti, to predsa nie je až taký problém? Alebo neviditeľný problém. Na svete je veľa problémov, a každý má ten svoj. A každý sa k nim stavia inak. A preto som s 1,5- ročným synom a v 5. mesiaci tehotenstva s druhým synom od neho odišla,“ stálo v jej verejnom statuse na sociálnej sieti. Pre Nový Čas dodala: „Nemám to nahraté ani natočené, ani to, ako obťažoval nášho syna, lebo mi nedošlo to nahrávať. Neverila som vlastným očiam, teraz to stále vidím, ako to robil, a nesúhlasím s tým. Chcem o tom hovoriť, neviem, čo s tým mám urobiť. Myslím si, že by pravda mala vyjsť najavo. Nevidím východisko, som frustrovaná, verím, že existuje spravodlivosť,“ povedala blondínka.