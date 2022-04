Rozmysleli si Vinczeovci dieťa?! Veľavravné slová Adely

Známa moderátorka Adela Vinczeová (41) sa k téme dieťaťa stavia čelom a myslí si, že v spoločnosti naučené vzorce, že každá žena by mala byť automaticky matkou, nie sú správne.

O jedno dieťatko prišla, jej manžel Viktor Vincze (31) zistil na spermiograme, že jeho plodnosť je výrazne znížená, ale aj tak istý čas premýšľali, že by sa predsa len skúsili stať rodičmi. Adela chcela absolvovať umelé oplodnenie, ale to si rýchlo rozmyslela. Vyzerá to však tak, že ani adopcia už nie je pre nich jasnou voľbou.

Keď u doktorov riešili manželia insemináciu, aby mohli mať dieťa, telo ich však rýchlo stoplo. „Chytila som taký fyzický šok a kŕč, že som si zrazu povedala prečo,“ povedala v podcaste pre portál najmama.sk Adela. „My chceme žiť spokojný život, a nie trinásť rokov plakať do vankúša, že nemáme dieťa, nemáme slona ani park, ale veľa toho máme,“ vysvetlila moderátorka, ktorá má plnohodnotný život aj bez potomka. Dvojica je asi tri roky v procese adopcie, ale teraz si Adela nie je istá, či to vôbec chce.

„Na umelé oplodnenie sme sa rozhodli, že nejdeme. To už nie sú karty, s ktorými máme hrať my. Preto sme sa rozhodli pre adopciu, lebo v tomto našom výpočte mi zároveň v srdci rezonuje, že toľko je detí na svete, ktoré nemajú nikoho, to je ako keď máš plný sklad tovaru a nikto ho nechce,“ ozrejmila svoje postoje Adela.

„Keby nám teraz zavolali, že máme pre vás dieťa, nemyslím si, že by som otvárala šampanské. Máme k tomu veľký rešpekt a možno sa vo finále rozhodneme, že ani toto nie je naša cesta,“ načrtla napokon blondínka, ktorá si zrejme nie je s Viktorom istá, či sa vôbec na rodičovskú cestu vydajú.