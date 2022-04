Otto Weiter priznal ťažký boj s rakovinou, mrazivé slová speváka: Spísal som závet!

Speváka Otta Weitera zasiahla ďalšia zdrvujúca správa. Po tom, čo na jar roku 2019 statočne prijal správu o tom, že má vážne choré srdce, sa musel v júli 2020 spamätať z nečakanej smrti manželky Andrey Fischer († 47). Nato upadol dvakrát do kómy, ale hrobárovi z lopaty ušiel. Spevák pred časom našiel oporu v novej láske, speváčke Petre Maxin (42), a dvojica sa pred Vianocami pustila do prerábania domu. Tešili sa na rozprávkový život. Až prišla ďalšia rana – rakovina!

Spevák sa tak musel vyrovnať so zdrvujúcou správou - lekári mu oznámili, že má rakovinu hrubého čreva.prezradil ťažko skúšaný Weiter, ktorý musel okamžite podstúpiť dve operácie, aby mu nádory vyoperovali. "Najprv bolo treba odstrániť väčší nádor, umiestnený nižšie.Počas operácie som bol pri vedomí, nádor vyberali zospodu, podobne, ako keď vám robia kolonoskopia," uviedol detaily zákroku Otto, ktorého mesiac po prvej operácii čakala druhá. Hoci bol druhý nádor oveľa menší, bol prerastený cez stenu čreva.Aj napriek komplikáciám dopadla operácia úspešne.

Napriek tomu, že si Weiter to najhoršie nepripúšťal, prezradil, že ani on nebol imúnny voči strachu. "Samozrejme, že som sa bál. Kto by sa nebál?! Rátal som so všetkým, dokonca som napísal závet! Pripravil som sa na to, čo keby...," šokuje svojou úprimnosťou. "Celý život vám ide hlavou, že čo bude, keď tu nebudem... Aj to, že čo bude s ľuďmi, ktorí tu zostanú. Vždy sa nájdu nejaké nevysporiadané veci. Mám dom, veľkú záhradu, bazén, a zrazu si uvedomíte, že sa treba postarať o triviálne veci... Petrin syn Leo má pätnásť rokov, musel som mu vysvetliť, s čím sa ako pracuje, čo sa kde zapína... Myslel som na všetko. Závet som písal v nemocnici niekoľko dní a musím povedať, že to vôbec nebolo jednoduché. Stále som však dúfal, že sa po operácii preberiem a závet zostane niekde založený," uzavrel Weiter, ktorý sa rozhodne nevzdáva a verí, že pozitívne myslenie má liečivé účinky.