Valábik chcel ukončiť spor medzi Pardavým a Gáboríkom, zvrtlo sa to proti nemu: Túto hádku musíte vidieť!

Boris a Brambor si do svojej šou tentokrát pozvali bývalého hokejového útočníka Jána Pardavého. Ak by ste však čakali búrlivú hokejovú debatu, budete na omyle. Gáborík s Pardavým totiž vedú dlhoročný spor o….veľkosti ich hlavy! Ten sa však raz a navždy rozhodol vyriešiť Boris Valábik, ktorý prišiel pripravený a obom pánom hlavy odmeral. To, ako to celé vypálilo však nečakal ani v najhoršom sne! Zabavte sa na videu, no nezmeškajte ani šou Boris a Brambor v piatok o 22.20 hod, na ŠPORTe a v sobotu o 22.55 na Jednotke.