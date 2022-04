Drobová je vydatá pani: Honosná párty na zámku! Neuveríte, aké hviezdy spievali novomanželom na svadbe

Gabika Drobová (48) sa v stredu vydala za dlhoročného partnera Karola Rumana (47) vo veľkom štýle.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Dvojica si dala záležať na detailoch nielen v kostole, ale aj počas hostiny, keď im do tanca spievali veľké hviezdy Michal David (61) či Helena Vondráčková (74). Tento špás ich vyšiel poriadne draho, a ak k tomu prirátame zámok, vyberané jedlá či vína, vizážistov, svadobnú agentku a ostatné potrebné, z peňaženiek museli mladomanželia vytiahnuť poriadnu sumičku!

Veselica na úrovni. Tak sa dá nazvať svadobná hostina novomanželov Gabiky Drobovej a Karola Rumana. Tí svadbu presunuli už dvakrát, avšak do tretice to rozhodne stálo za to. Na prominentných hosťoch dramaturgička rozhodne nešetrila, práve naopak, poriadne sa plesla po vrecku. Pre pracovnú vyťaženosť si objednala služby svadobnej agentúry, ktorá sa o všetko postarala. Preto Gaba nemusela ani prstom pohnúť.

V kostole sa týčili biele stromy čerešne, ktorých aranžmán je časovo náročný. „Treba rátať s tým, že montáž jedného stromu trvá hodinu a jeho demontáž ďalšiu,“ prezradila pracovníčka agentúry. Svadobných hostí, ktorých nebolo veľmi veľa, uhostili Rumanovci v luxusnom zámku v Pezinku, kde vysolili za prenájom sály a ubytovanie hostí tisíce eur.

Prekvapením však boli rozhodne hviezdy Michal David a Helena Vondráčková, ktorí urobili poriadnu zábavu. Podľa dostupných informácií si osobnosti ich formátu pýtajú za jedno vystúpenie približne 15-tisíc eur. Manželia tak rozhodne na svojej svadbe nešetrili a celkové náklady sa mohli šplhať do závratných výšok. Svadba, na ktorú Drobová čakala tak dlho, si to však rozhodne zaslúžila.



Čo všetko si dopriali

Prenájom sály v luxusnom zámku - 1 000 až 2 500 €

Ubytovanie na zámku - od 159 €

Služby svadobnej agentúry - od 350 €

Prenájom čerešní - 650 €

Zákusky - od 400 €

Helena Vondráčková - 15 000 €

Michal David - 15 000 €

Svadobné šaty a oblek - cca 3000 €