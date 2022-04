Herec Richard Stanke ako ste ho ešte nevideli: Pacifista so zbraňou v ruke

Úspešný herec z televíznych, ale i divadelných projektov Richard Stanke (55) aktuálne natáča úplne nový seriál, kde hrá šéfa kriminálky.

Jeho postava musí viackrát tasiť zbraň, avšak nie je to zďaleka prvýkrát. Herec totiž už na vysokej škole absolvoval výcvik na vojenskej katedre, takže má za sebou detailné školenie, ako narábať so zbraňami.

Vzťah Stankeho k zbraniam je veľmi vlažný, ale v rámci natáčania mu boli do rúk už viackrát vložené. Stretáva sa s nimi aj pri aktuálnom natáčaní nového seriálu Einstein z dielne televízie JOJ, v ktorom stvárňuje šéfa kriminálky.

„Môj vzťah k zbraniam je veľmi vlažný, ale tým, že som na VŠMU absolvoval aj vojenskú katedru, tak som mal základný výcvik a prácu so zbraňami. Aj keď ako umelci sme boli zaradením zdravotníci. Samozrejme, všetci sme to museli vedieť. Skúšali sme streľbu, rozoberanie samopalov a iné veci... Odvtedy som sa so zbraňami stretol len pri nakrúcaniach. Krátky výcvik narábania so zbraňou som mal v minulosti pred nakrúcaním v Česku a tiež teraz pred Einsteinom. Takže sa so zbraňami stretávam len v rámci práce, ale nevyhľadávam to. A dúfam, že to nebudem potrebovať v normálnom živote,“ povedal Richard Stanke pre Nový Čas počas nakrúcania.

Jeho vzťah k policajtom sa nedá opísať jednotne: „Je to veľmi individuálne, ale poznám a vážim si čestných a poctivých policajtov, ktorí robia česť svojej profesii.“