Petra Molnárová hádže na Sväťa Malachovského závažné zločiny: Drsné obvinenia roky po rozchode!

Dlho skrývané tajomstvo?! Herci Petra Molnárová (35) a Sväťo Malachovský (49), už síce žijú oddelene, ale spájajú ich dve malé deti.

Dvojica ešte neprešla rozvodom, avšak za múrmi ich kedysi spoločnej domácnosti mal podľa herečkiných slov jej manžel zneužívať ich malého syna. Šokujúce tvrdenia dokonca herečka predostrela na polícii, ktorá sa celou vecou zaoberala takmer rok a celú vec zamietla.

Petra sa aj tak rozhodla o celej chúlostivej záležitosti hovoriť, a to aj za tú najvyššiu cenu. Samotná televízna hviezda Sväťo Malachovský pre Nový Čas prehovoril o závažných obvineniach, ktoré na neho hodila manželka. Ticho nezostala ani jeho predchádzajúca manželka, hudobníčka Ľubica Čekovská (47).

Obvinenia, ktorých by sa nechcel dožiť žiadny rodič. Herec Sväťo Malachovský je so svojou stále ešte manželkou Petrou Molnárovou, ktorá mu porodila dvoch synov, na nože. Prvé manželstvo s hudobníčkou Čekovskou, s ktorou má syna Tea, ukončil krátko po tom, čo spoznal Petru. V novembri 2016 sa rozviedol a v lete 2018 už navliekal prsteň Petre. Vtedy sa už tešili z prvorodeného syna Tima. Druhého potomka Marka splodili už ako manželia, ale v 5. mesiaci Petrinho tehotenstva išli nečakane od seba.

Herečka zbalila seba aj syna a z ich domu utiekla. Obaja mlčali a dôvody rozchodu nekomentovali. Teraz, po takmer troch rokoch, však Molnárová vyrukovala s desivými obvineniami. Podľa informácií Nového Času totiž herečka podala na Sväťa trestné oznámenie za sexuálne zneužívanie, ktorým sa polícia reálne začala zapodievať, ale celý prípad zmietla zo stola ako nedôvodný. Všetko prebiehalo dlhé mesiace v tichosti, až sa napokon Petra rozhodla prehovoriť a servítku pred ústa si rozhodne nedáva.

Sexuálne zneužívanie

Slová herečky sú priame a bez okolkov tvrdí, že sa u nich diali hrôzy, z ktorých sa nevie dodnes spamätať. „Nechať sa šikanovať a týrať nie je až taký problém. Je to v poriadku, alebo je to tvoj problém, sexuálne zneužívať a týrať vlastné deti, to predsa nie je až taký problém, alebo neviditeľný problém. Na svete je veľa problémov a každý má ten svoj. A každý sa k tomu stavia inak. A preto som s 1,5-ročným synom a v piatom mesiaci tehotenstva s druhým synom od neho odišla,“ napísala herečka, ktorá vtedy žila v jednej domácnosti so Sväťom.