Veľkolepá svadba Drobovej a Rumana: Áno na tretí pokus! Na sobáš prišli celebrity aj politické špičky

Gabriela Drobová (48) sa včera popoludní vydala za dlhoročného partnera Karola Rumana (47) vo Farnosti Bratislava-Kalvária. Blondínka musela svadbu už dvakrát zrušiť, vydatá mala byť už minulý rok.

Vo veľkolepom štýle sa jej to nakoniec v stredu podarilo. Novomanželom prišla gratulovať pravá smotánka. Medzi hosťami boli aj predseda vlády Eduard Heger, rodinní kamaráti Rytmus s Jasminou, Drobovej exmanžel i lámač ženských sŕdc Honzík Novotný či jej milovaná starenka.

Drobová má za sebou veľký deň. V bielej netradičnej róbe ju pred kostol priviezla luxusná limuzína, v ktorej sa s ňou na zadnom sedadle viezla kamarátka Jasmina Vrbovská Alagič. Nevesta bola nervózna: „Ešte zopár minút ako Drobová. Trasiem sa, nečakala som, že to takto budem prežívať, ale už o pol hodiny budem asi pani Ruman,“ naznačila zmenu priezviska.

Celebritní hostia

Celebritnými hosťami sa to hemžilo. Svadbu si nedal ujsť predseda vlády Eduard Heger s manželkou, ktorý prišiel v sprievode ochranky. Prišli aj Drobovej exmanžel Juraj Droba, Bruno Ciberej, manažér Miro Šimonič či medzi poslednými aj lekárka Alena Pallová. Ženícha prišli podporiť i jeho dve deti z predchádzajúceho manželstva. Nechýbal ani ženích z reality show Nevesta pre milionára Honzík Novotný, ktorého spája s Gabou dlhoročné priateľstvo a dokonca je krstnou mamou jeho dcéram. Obrad trval približne pol hodiny.

Po tom, čo si dvojica prisahala vernosť, expresnou rýchlosťou odišla v kabriolete do luxusného zámku v Pezinku, ktorý si na svoju svadbu vybrali pred tromi rokmi aj raper Rytmus a Jasmina Alagič. Práve tam neskôr večer vítali svojich hostí na svadobnej hostine. Mladomanželia mali vstúpiť do manželského zväzku už minulý rok, svadbu však presunuli na február, ale plány im pokazila korona. Do tretice to páru napokon vyšlo. Blondínka predsvadobné prípravy nepodcenila. Tvár si dala skrášliť na estetickej klinike, absolvovala precíznu manikúru aj pedikúru. So svojím vyvoleným dokonca chodili na súkromné lekcie tanca k Petrovi Modrovskému. Čo sa u neho naučili, dozaista predviedli v útrobách luxusného zámku pred zrakmi svadobčanov.