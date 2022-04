Dominika Cibulková si potrpí na luxus aj v Let’s Dance: Ovešaná šperkami v hriešnej hodnote!

Tenistka Dominika Cibulková (32) si obula tanečné topánky a v šou Let’s Dance sa zvŕta na parkete.

Svojej povesti dokonalej vizáže nezostala nič dlžná a sama dozerá na výber svojich šiat či doplnkov, ktoré musia byť vždy extra. To, čo však predviedla naposledy, nemá obdoby. Blondínka si totiž na seba navešala drahé diamanty v hriešnej hodnote.Cibulková sa v šou Let’s Dance pretancovala medzi top päť tanečných párov a radosť, ktorá z nej srší počas celého prenosu, je neopísateľná. Do tréningov dáva všetko, poriadne maká a nič nenecháva na náhodu. A to platí aj o jej stylingu, do ktorého „kecá“ aj ona.

V uplynulom siedmom kole sa doslova ovešala luxusom za sumu, ktorá sa pohybuje v nepredstaviteľných číslach. „Hodnota šperkov je 265 000 eur a doviezli ich až z Prahy špeciálne kvôli Dominike,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia tanečnej šou. Milovníčka módy sa z tejto príležitosti, dať si na seba takýto drahý skvost, veľmi teší. „Milujem módu a všetko s ňou spojené. Vždy sa veľmi teším, keď môžem mať na sebe aj takéto krásne šperky,“ prezradila Novému Času Dominika.